Ankara'da kaza; 3 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesiyle birlikte, otomobil sürücüsü ile durağın yanında bekleyen 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pursaklar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydan geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile durakta bekleyen ve henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bölgedeki esnaftan Fatih Özoğlu, kazada aracının da zarar gördüğünü belirterek, "Aracımız orada duruyordu. Araba hızla gelmiş; oradaki durak arabaların üzerine yıkılmış, zarar vermiş. Yani maddi zarar önemli değil ama üç kişi yaralanmış. Normalde burada böyle büyük kazalar olmuyor ama araç çok hızlıydı. Bir tane video izledik; orada da arabanın bayağı hızlı olduğu belli. Normalde bu yol bu kadar hız yapılacak bir yer değil. Durum kötüydü, can kaybı olabilirdi" dedi.