19 Nis 2024 - 17:15- Magazin G:

Gençlik fotoğrafını paylaştı!

Ünlü Roman müziği sanatçısı Kobra Murat, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımıyla kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gençlik fotoğrafını paylaştı! mask
Gençlik fotoğrafını paylaştı!
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Kobra Murat lakabıyla tanınan ve geniş kitlelerce sevilen sanatçı Murat Divandiler, farklı giyim tarzı ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekiyor. Sahne performansı, şarkıları ve açıklamalarıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olacağını duyuran ünlü isim, sevenlerinden helallik istemiş ve başarıyla ameliyat geçirmişti.

Kobra Murat, bu sefer son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin paylaşımına "Her yaşın ayrı bir güzelliği var", "Hala gençsiniz", "Her haliyle sizi seviyoruz" gibi yorumlar yaparak katkıda bulundular.

Gençlik fotoğrafını paylaştı!

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19 Nis 2024 - 17:15 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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