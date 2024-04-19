Gençlik fotoğrafını paylaştı!

Kobra Murat lakabıyla tanınan ve geniş kitlelerce sevilen sanatçı Murat Divandiler, farklı giyim tarzı ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekiyor. Sahne performansı, şarkıları ve açıklamalarıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olacağını duyuran ünlü isim, sevenlerinden helallik istemiş ve başarıyla ameliyat geçirmişti.

Kobra Murat, bu sefer son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin paylaşımına "Her yaşın ayrı bir güzelliği var", "Hala gençsiniz", "Her haliyle sizi seviyoruz" gibi yorumlar yaparak katkıda bulundular.