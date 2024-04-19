İlginç kombini sosyal medyayı salladı!

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever ile 2010 yılında hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Zeynep Sever Demirel, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü isim, Instagram hesabından ayna önünde çektiği selfielerini takipçileriyle paylaştı. Demirel'in kombinasyonu ise özellikle dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında "Tarzı bayağı ilginç olmuş", "Her haliyle güzel", "Tarzı biraz farklı geldi" gibi ifadeler öne çıktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.