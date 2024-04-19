New York pozları olay oldu!

Magazin gündemine sıkça konu olan Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla tanınan Mert Demir ile ilişkisi hakkında çıkan haberlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, aldığı ödüllerle de adından sıkça söz ettiriyor.
Serenay Sarıkaya, son günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği etkinlikte yer alarak derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Serenay Sarıkaya, New York'ta çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın bu paylaşımı, kısa sürede geniş bir beğeni ve yorum kitlesi tarafından karşılandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.