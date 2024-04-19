19 Nis 2024 - 17:08- Magazin G:

New York pozları olay oldu!

Gündemde sıkça yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak GQ'nun New York'taki etkinliğinde boy gösterdi. Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü kazanan Sarıkaya, tarzıyla geceye damga vurdu. Sarıkaya'nın New York pozları da büyük ilgi gördü, takipçilerinden beğeni yağdı.

New York pozları olay oldu! mask
New York pozları olay oldu!
New York pozları olay oldu!
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Magazin gündemine sıkça konu olan Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla tanınan Mert Demir ile ilişkisi hakkında çıkan haberlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, aldığı ödüllerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya, son günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği etkinlikte yer alarak derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Serenay Sarıkaya, New York'ta çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın bu paylaşımı, kısa sürede geniş bir beğeni ve yorum kitlesi tarafından karşılandı.

New York pozları olay oldu!
New York pozları olay oldu!

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19 Nis 2024 - 17:08 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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