New York pozları olay oldu!

Magazin gündemine sıkça konu olan Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla tanınan Mert Demir ile ilişkisi hakkında çıkan haberlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, aldığı ödüllerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya, son günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği etkinlikte yer alarak derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Serenay Sarıkaya, New York'ta çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın bu paylaşımı, kısa sürede geniş bir beğeni ve yorum kitlesi tarafından karşılandı.