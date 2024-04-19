Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.