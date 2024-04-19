- Gündem

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden uyarı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

# Ankara Valiliği, Uyarı, hava durumu, meydana, sosyal, Ankara, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

19 Nis 2024 - 14:59 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL