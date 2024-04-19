Giresun'da kuyumcu soygunu

Giresun Bulancak ilçesinde, H.G.’ye ait ‘Gündoğdu’ isimli kuyumcu dükkanında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli, silahla geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirip, aldıkları bir miktar altını, ellerindeki çantalara doldurdu. Çevrede rastgele silahla ateş eden şüpheliler, soygun öncesi gasbettikleri taksiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ve S.C. oldukları belirlenen şüpheliler, çaldıkları altınlarla yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirleyen ekipler, şüphelilere yardım eden E.B’yi de gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada soygun ve sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın hemen ardından kayda alınan cep telefonu görüntülerinde; iş yeri çalışanları ve çevredekilerin şüphelilerin peşinden koştuğu, bir esnafın ise gasbedilen taksinin lastiğine bıçak sapladığı, kuyumcu dükkanı sahibinin hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardığı ve taksinin ise hızla uzaklaştığı yer aldı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise yüzleri kar maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca olduğu, iş yerine girişte birinin silahla rastgele ateş ettiği, kuyumcudaki çalışanın ellerini başına doğrultarak çömeldiği ve vitrine yönelen hırsızlardan birinin altınları çantaya doldurduğu görülüyor.

TAKSİCİYİ DARBEDİP BAGAJA ATMIŞLAR

Çaldıkları 4,5 kilo altın ile yakalanan şüphelilerin soygun öncesi gasbettikleri taksinin sürücü Rıfkı Yavuz’u darbedip, el ve ayaklarını da bağlayarak, aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı. Yaralı sürücünün, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

VALİ SERDENGEÇTİ’DEN KUYUMCU VE TAKSİCİYE ZİYARET

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçeye giderek, kuyumcu esnafı ve aracı gasbedilen taksiciyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, esnafın yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dinleyen Vali Serdengeçti, Bulancak halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.