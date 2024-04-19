Ege için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde bugün akşam saatlerinden itibaren ve yarın fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinden itibaren ve yarın etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin, "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın cuma günü (19.04. 2024) akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı, güneyi güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.