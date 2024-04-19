Almanya’dan İran açıklaması

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, “İran'la ilgili haberlere ilişkin olarak: Herkesi gelecekte de gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya devam etmeye çağırıyoruz. Gerginliğin azaltılması günün gündemi olmaya devam ediyor. Bunu tüm dost ve müttefiklerimizle konuşacağız ve onlarla bu doğrultuda birlikte çalışacağız” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.