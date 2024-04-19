Almanya’dan İran açıklaması

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, “İran'la ilgili haberlere ilişkin olarak: Herkesi gelecekte de gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya devam etmeye çağırıyoruz. Gerginliğin azaltılması günün gündemi olmaya devam ediyor. Bunu tüm dost ve müttefiklerimizle konuşacağız ve onlarla bu doğrultuda birlikte çalışacağız” dedi.