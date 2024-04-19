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Almanya’dan İran açıklaması

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Almanya’dan İran açıklaması mask
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 Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, “İran'la ilgili haberlere ilişkin olarak: Herkesi gelecekte de gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya devam etmeye çağırıyoruz. Gerginliğin azaltılması günün gündemi olmaya devam ediyor. Bunu tüm dost ve müttefiklerimizle konuşacağız ve onlarla bu doğrultuda birlikte çalışacağız” dedi.

# Almanya, devam, ile, olarak, İran, israil

19 Nis 2024 - 14:25 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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