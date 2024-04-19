19 Nis 2024 - 14:24- Gündem G:

İnşaat zeminine düşen işçi kurtarıldı

Beyoğlu'nda inşaat çalışması sırasında 5 metreden zemine düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnşaat zeminine düşen işçi kurtarıldı
İnşaat zeminine düşen işçi kurtarıldı
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Kaza, Beyoğlu Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde bulunan bir inşaatta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında çalışan Reşat Ergül henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten inşaat zeminine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırık olma ihtimaline karşılık sağlık ekipleri tarafından sedyeye bağlanan işçi arkadaşları ve itfaiye ekipleri tarafından halatlarla yukarı çekildi. Aynı inşaatta çalıştığı öğrenilen yaralı işçinin kardeşi de kurtarma çalışmalarını izledi. Yaralı işçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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19 Nis 2024 - 14:24 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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