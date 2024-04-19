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Sivas’ta ahır yandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ahır ve samanlık yandı. Yangında 30 tavuk ve ördek öldü.

Sivas’ta ahır yandı mask
Sivas’ta ahır yandı
Sivas’ta ahır yandı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çiftçilikte uğraşan Şükrü Soylu’ya ait ahır ve samanlığa dün gece saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu. Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken, 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.

# Sivas, Koyulhisar, Kızılelma, Şükrü Soylu, ISE, Yangın

19 Nis 2024 - 14:12 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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