Sivas’ta ahır yandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çiftçilikte uğraşan Şükrü Soylu’ya ait ahır ve samanlığa dün gece saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu. Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken, 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.