Sivas’ta ahır yandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çiftçilikte uğraşan Şükrü Soylu’ya ait ahır ve samanlığa dün gece saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu. Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken, 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.
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# Sivas, Koyulhisar, Kızılelma, Şükrü Soylu, ISE, Yangın
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.