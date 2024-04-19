Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 51 mahallede gerçekleştirilen bahar temizliği hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak, cadde ve kaldırımlar hem süpürülüyor hem de yıkanıyor. Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kent ortamında yaşamalarını hedefleyen Keçiören Belediyesi ilçe genelinde köşe bucak temizlik çalışması yürütüyor. Öte yandan ilçe sınırları içinde yer alan Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sanatoryum Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de temizlik çalışmaları yapılarak vatandaşlar için sağlıklı ve temiz alanlar oluşturuluyor.
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Bahar temizliğiyle pırıl pırıl Keçiören
Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 51 mahallede gerçekleştirilen bahar temizliği hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak, cadde ve kaldırımlar hem süpürülüyor hem de yıkanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.