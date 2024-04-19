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Bahar temizliğiyle pırıl pırıl Keçiören

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 51 mahallede gerçekleştirilen bahar temizliği hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak, cadde ve kaldırımlar hem süpürülüyor hem de yıkanıyor.

Bahar temizliğiyle pırıl pırıl Keçiören mask

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 51 mahallede gerçekleştirilen bahar temizliği hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak, cadde ve kaldırımlar hem süpürülüyor hem de yıkanıyor. Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kent ortamında yaşamalarını hedefleyen Keçiören Belediyesi ilçe genelinde köşe bucak temizlik çalışması yürütüyor. Öte yandan ilçe sınırları içinde yer alan Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sanatoryum Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de temizlik çalışmaları yapılarak vatandaşlar için sağlıklı ve temiz alanlar oluşturuluyor.

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19 Nis 2024 - 13:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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