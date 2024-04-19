19. İşçi Filmleri Festivali başlıyor

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-11 Mayıs tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan festival, 16 ülkeden 74 filmi seyircilerle buluşturacak ve yine sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olacak. Festival, dünyanın dört bir yanından 353 film arasından seçilen 46 yerli ve 28 yabancı filmi izleyicilerle buluşturacak.

İstanbul'da Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit ve Anadolu yakasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi, TAK Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Ankara'da ise Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde gösterimler yapılacak.

Festivalin İstanbul açılış filmi, Ken Loach'un yönettiği ve 2 Mayıs Perşembe akşamı Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek olan 'Umudunu Kaybetme/The Old Oak' olacak. Nejla Demirci'nin yönettiği 'Kanun Hükmü' filmi ise Türkiye galasını İşçi Filmleri Festivali'nde gerçekleştirecek. Film, 2 Mayıs 2024'te Ankara'da açılış filmi olacak ve ardından 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gösterilecek.

Ayrıca, Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismäki'nin retrospektifi kapsamında festivalde yer alacak filmler arasında 'Sararmış Yapraklar/Fallen Leaves' de bulunuyor. Festival programında ayrıca birçok yerli ve yabancı filmin yanı sıra kısa filmler, paneller ve söyleşiler de yer alacak.

Hüseyin Cevahir’i anlatan ‘Aşkla Sana’, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven’i anlatan ‘Komünist Osman’ ,‘Rodakis’i Ararken’, Tufan Şimşekcan’dan ‘Ceylin’, Fırat Yücel ve Aylin Kuryel’in ‘Ulysses Çevirmek’, Hırvatistan’dan ‘Ne Yapmalı?’ ve işçiler tarafından ele geçirilen bir fabrikanın hikayesini anlatan ‘İşçilerin Fabrikası’ filmleri, Sinema Emekçisi Necip Sarıcı’nın hayatını anlatan Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı, Ethem Özgüven’den Hatay Akademi Orkestrası’nın öyküsünü beyaz perdeye aktaran ‘Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek’, ‘Sanatoryum’ ve ‘Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar’ gösterilecek filmlerden bazıları.

‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’ (Ramazan Kılıç), ‘Kaç Gün Sürecek’ (Abdullah Çeper), ‘Kaçanlar’ (Deniz Cengiz), ‘Satışçının Bir Günü’ (Erinç Durlanık), ‘Salça’ (Burak Oğuz Saguner), ‘Soğuk’ (Adar Baran Değer), ‘Kruvasan’ (Aziz Alaca), ‘Sınırdaki Yıldız’ (Bêrîvan Saruhan) Kanada’dan ‘Ejder Meyvesi’ ve İran’dan ‘Solak’ kısa filmler seçkisinden bazıları.

Yapay zeka başta sanatta olmak üzere birçok alanda karşımıza çıkıyor. Çok sayıda meslekte köklü değişikliklere neden olacağı beklenen yapay zeka ile sinema ilişkisi bir forum ile festival gündemine alındı. Aynalı Geçit’te 10 Mayıs 2024 saat 19.00’da yapılacak ‘Sinemada Yapay Zeka’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak akademisyen, yazar, yönetmen Ferhat Zengin, senarist Barış Erdoğan ve yönetmen Deniz Tortum katılacaklar.

Gençlerle birlikte düzenlenecek olan “Film Makarası: Sinemacılarla Çay Saati” etkinliği, 9 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Aynalı Geçit’te gerçekleştirilecek. Etkinliğe konuk sinemacı olarak çeşitli sinema ve televizyon projelerinde görüntü yönetmenliğini yapan Eyüp Boz katılacak.

İFF, çevrimiçi gösterimlerle de devam edecek. Pandemi döneminde başlatılan çevrimiçi gösterimler, 7 Mayıs 2024 akşamı İFF YouTube kanalından izleyicilerle buluşacak.