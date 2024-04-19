Kolu paketleme makinesine sıkıştı

Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi 12’nci Cadde’deki bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyede işçi olan Ramazan Çelik, kolunu paketleme makinesine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik’in kolu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kolunda zedelenmeler olduğu tespit edilen Çelik, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.