- Asayiş

Kolu paketleme makinesine sıkıştı

Batman’da çalıştığı ayakkabı imalat atölyesinde kolu paketleme makinesine sıkışan Ramazan Çelik (52), itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kolu paketleme makinesine sıkıştı mask
Kolu paketleme makinesine sıkıştı
Kolu paketleme makinesine sıkıştı
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Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi 12’nci Cadde’deki bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyede işçi olan Ramazan Çelik, kolunu paketleme makinesine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik’in kolu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kolunda zedelenmeler olduğu tespit edilen Çelik, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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19 Nis 2024 - 13:08 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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