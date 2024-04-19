Kolu paketleme makinesine sıkıştı

Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi 12’nci Cadde’deki bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyede işçi olan Ramazan Çelik, kolunu paketleme makinesine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik’in kolu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kolunda zedelenmeler olduğu tespit edilen Çelik, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.