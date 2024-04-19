- Asayiş

Kazdığı kuyuda yakalandı

Tekirdağ'da kaçak kazı yaparak define arayan kişi, kazdığı kuyuda polis tarafından yakalandı.

Kazdığı kuyuda yakalandı mask
Kazdığı kuyuda yakalandı
Kazdığı kuyuda yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışması kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada kazı yapıldığını belirledi.

Binada arama yapan polis, yaklaşık 15 metre kazılmış kuyu ile karşılaştı. Kuyuya inen polis, burada kazı yapan kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Polis, daha sonra kazıyla bağlantılı 3 ayrı adreste yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 18 obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç., V.M. ve M.K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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19 Nis 2024 - 12:59 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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