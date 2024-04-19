Kazdığı kuyuda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışması kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada kazı yapıldığını belirledi.
Binada arama yapan polis, yaklaşık 15 metre kazılmış kuyu ile karşılaştı. Kuyuya inen polis, burada kazı yapan kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Polis, daha sonra kazıyla bağlantılı 3 ayrı adreste yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 18 obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç., V.M. ve M.K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.