Asker eğlencesinde kavga

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Askere giden bir kişi için arkadaşları eğlence düzenledi. Eğlence sırasında davetliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Eğlence devam ederken taraflar arasındaki kavga yeniden başladı. Kavga sırasında 1 kişi, üzerindeki silahı çıkararak havaya rastgele ateş etti. Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.