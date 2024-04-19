Asker eğlencesinde kavga

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Askere giden bir kişi için arkadaşları eğlence düzenledi. Eğlence sırasında davetliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Eğlence devam ederken taraflar arasındaki kavga yeniden başladı. Kavga sırasında 1 kişi, üzerindeki silahı çıkararak havaya rastgele ateş etti. Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.