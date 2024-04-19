Torunu tarafından dövülerek öldürüldü

Konya'da dün torunu Talha Çorum (31) tarafından dövülen ve komaya giren Sahure Dudu Bahçeci (80), bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 3 ay önce Almanya’dan anneannesinin yanına gelen ve şizofreni tanısı konulduğu öne sürülen Talha Çorum, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Polisler, girdikleri evde Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi başını defalarca yere ve duvarlara vurarak, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını belirledi. Anneanne Bahçeci, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Şüpheli Talha Çorum'un 3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’nin yanına yerleştiği, Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü, şizofreni tanısı konulduğu öne sürüldü. Emniyette sorulara yanıt vermeyen Talha Çorum, adliyeye sevk edildi.