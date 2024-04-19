- Yaşam

Bir madencinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Adnan Keklik’in (42) cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden Uğur Yıldız’ın (32) da 5 Nisan’da cenazesine ulaşılmıştı.

Bir madencinin daha cansız bedenine ulaşıldı mask
Bir madencinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir pikap bulunurken, 5 Nisan günü de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugün de bir işçinin cansız bedeni bulundu. Toprak altından cenazesi çıkarılan işçinin evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik olduğu belirlendi. İliç ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen Keklik'in burada toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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19 Nis 2024 - 12:11 DHA Erzincan- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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