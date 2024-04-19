Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Beril SÖNMEZ
Umman Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Umman Sultanlığı'nın bölgede devam eden gerginliği takip ettiğini ve İsrail'in bu sabah İran İslam Cumhuriyeti'nin İsfahan kentine düzenlediği saldırıyı kınadığını ifade etti. Ayrıca İsrail'in bölgede tekrarlanan askeri saldırılarının da ayrıca kınanmaktadır” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.