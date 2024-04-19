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Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Umman Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yaptığı saldırı hakkında kınama açıklamasında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama mask
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Beril SÖNMEZ

Umman Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Umman Sultanlığı'nın bölgede devam eden gerginliği takip ettiğini ve İsrail'in bu sabah İran İslam Cumhuriyeti'nin İsfahan kentine düzenlediği saldırıyı kınadığını ifade etti. Ayrıca İsrail'in bölgede tekrarlanan askeri saldırılarının da ayrıca kınanmaktadır” denildi.

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19 Nis 2024 - 11:48 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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