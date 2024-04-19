Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Beril SÖNMEZ

Umman Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Umman Sultanlığı'nın bölgede devam eden gerginliği takip ettiğini ve İsrail'in bu sabah İran İslam Cumhuriyeti'nin İsfahan kentine düzenlediği saldırıyı kınadığını ifade etti. Ayrıca İsrail'in bölgede tekrarlanan askeri saldırılarının da ayrıca kınanmaktadır” denildi.