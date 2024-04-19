Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili olarak, “İran’daki durumu yakından takip ediyoruz. Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler endişe vericidir. Daha fazla gerilimin önlenmesi büyük önem taşıyor” dedi.