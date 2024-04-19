Rusya’nın İran Büyükelçiliği'nden açıklama

Beril SÖNMEZ
Rusya Büyükelçiliği, İranlı yetkililere dayandırdığı açıklamasında “İranlı yetkililere göre, İsfahan'ın banliyölerindeki bazı yerlere gece birkaç insansız hava aracı fırlatıldı. Olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. Ülkedeki sakin durumu not ediyoruz. Rus kuruluşları normal şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Rus vatandaşlarının zarar gördüğüne dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.