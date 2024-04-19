Rusya’nın İran Büyükelçiliği'nden açıklama

Beril SÖNMEZ

Rusya Büyükelçiliği, İranlı yetkililere dayandırdığı açıklamasında “İranlı yetkililere göre, İsfahan'ın banliyölerindeki bazı yerlere gece birkaç insansız hava aracı fırlatıldı. Olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. Ülkedeki sakin durumu not ediyoruz. Rus kuruluşları normal şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Rus vatandaşlarının zarar gördüğüne dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.