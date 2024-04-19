- Asayiş

Kargo firması şubesine operasyon

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kargo firması şubesine operasyon düzenlendi.

Kargo firması şubesine operasyon mask
Kargo firması şubesine operasyon
Kargo firması şubesine operasyon
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kargo ile uyuşturucu nitelikli hap gönderileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bornova ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Operasyonda, kutular içinde 120 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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19 Nis 2024 - 11:00 DHA İzmir/ Bornova- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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