Kargo firması şubesine operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kargo ile uyuşturucu nitelikli hap gönderileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bornova ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Operasyonda, kutular içinde 120 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.