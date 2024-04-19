Kargo firması şubesine operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kargo ile uyuşturucu nitelikli hap gönderileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bornova ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Operasyonda, kutular içinde 120 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.