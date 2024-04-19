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Mersin'de bahis operasyonu

Mersin'de yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bahis operasyonu mask
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler tarafından adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 7 sim kartı, 9 banka kartı, 2 hard disk, 1 flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 2 bin 100 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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19 Nis 2024 - 10:51 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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