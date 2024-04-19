Mersin'de bahis operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler tarafından adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 7 sim kartı, 9 banka kartı, 2 hard disk, 1 flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 2 bin 100 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.