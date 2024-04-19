FETÖ firarisi yakalandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü. (53), saklandığı hücre evinde gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün kentte bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Ş.Ü., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, hücre evine kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.