19 Nis 2024 - 10:32 - Gündem

Fatih'te iki otobüs çarpıştı

İstanbul, Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.