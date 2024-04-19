19 Nis 2024 - 10:13- Kültür & Sanat G:

Oyuncağını kap, Melek Mosso konserine gel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 Nisan Salı günü Melek Mosso'nun konser vereceğini duyurdu.

Oyuncağını kap, Melek Mosso konserine gel mask

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "oyuncağını kap, Melek Mosso konserine gel" başlığı ile yaptığı paylaşımda, depremzede çocuklar için oyuncak ve boyama kitabı kampanyası kapsamında 23 Nisan Salı günü Karaçayır Konser Alanında Melek Mosso'nun sahne alacağını duyurdu.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde; 

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19 Nis 2024 - 10:13 Bolu- Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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