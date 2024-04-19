Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "oyuncağını kap, Melek Mosso konserine gel" başlığı ile yaptığı paylaşımda, depremzede çocuklar için oyuncak ve boyama kitabı kampanyası kapsamında 23 Nisan Salı günü Karaçayır Konser Alanında Melek Mosso'nun sahne alacağını duyurdu.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde;