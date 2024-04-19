Psikiyatri hastalarına bahçe bakımı

Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde tedavi gören şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalar, bahçe bakımı, ahşap boyama, takı tasarımı, tarım, müzik, bilgisayar, aşçılık gibi kurslar verilerek sertifika eğitimiyle topluma kazandırılıp istihdam sağlanabiliyor.

Akdeniz Üniversitesi'nde 2007 yılında hayata geçirilen Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde 1000 civarında hasta rehabilite edildi. Psikiyatri Gündüz Hastanesi'ne gelen şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalara hafta başında eğitim programı hazırlanarak görev dağılımı yapılıyor. Güne sporla başlayan hastalara, hastane içerisinde ahşap boyama kursu, takı tasarımı, bilgisayar, müzik, tarım, aşçılık gibi kurslar verilerek, burada elde ettikleri sertifikalarla iş bulma imkanı sağlanıp topluma kazandırılıyor. İlaç tedavilerinin yanı sıra burada sosyalleşen hastaların hastaneye yatış oranında da azalma yaşanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Hastalarımız kursiyer olarak buraya geliyor. Sabah spor etkinlikleri yapılıyor. Yogayla güne başlıyorlar. Gün içerisinde çeşitli etkinliklere ve kurslara katılıyorlar. Aşçılık, takı tasarım, yazılım kursu gibi birçok kursumuz var. Burada sertifika alıyorlar daha sonraki dönemlerde iş bulma kolaylığı sağlanıyor. Buradaki kursiyerlerimizin önemli bir kısmı şizofreni ve psikotik bozukluğu olan hastalar. Genellikle 18 yaş üstü kişiler geliyor. 70 yaşına kadar hastalarımız var. Buradaki rehabilitasyon hizmetlerimiz şu açıdan da önemli, şizofreni hastalığında damgalanma sorunu var. Bunu açmak için de özellikle rehabilitasyon hizmetleri çok önemli. Bu açıdan da şizofrenide damgalanmayı önleme konusunda da önemli bir hizmet yapıyor" dedi.

'TOPLUMA KATILIMLARI ARTIYOR'

Psikolojik rahatsızlığı olan bu tip hastalara rehabilitasyonun çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, ailelere uyarılarda bulunarak, "Hasta yakınlarına özellikle rehabilitasyon hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılmalı. Rehabilitasyon hizmetleri tedavi sürecinin çok önemli bir kısmı. İlaç tedavileri ile birlikte rehabilitasyon birleşince hastalarımızın işlevselliği, sosyalliğiyle topluma katılımı artıyor. O yüzden mutlaka rehabilitasyon hizmetlerine katılımlarını sağlamalarını istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi önemli bir yer, bize başvurabilirler" diye konuştu.

‘KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDİYORLAR’

Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Şeyma Kaplan Ekinci, hastanede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hastanede şizofreni ve psikotik bozukluğu olan hastaların ayakta tedavi görerek sosyal destek sağlandığını anlatan Ekinci, “Hastalarımızı tekrar topluma kazandırmak, damgalanmayı en aza indirmek ve insanın insana iyi geldiğini gösterip, kendini güvende hissedeceği bir ortam sağlıyoruz. İşlevselliklerini artırmak, sosyal becerilerini dinamikleştirerek yeniden öğretmek gibi eğitimlerimiz var. Hasta ve hasta yakınlarını dahil ettiğimiz büyük bir ekibimiz var. Sağlık ekibinin yanında hasta yakınlarını dahil ediyoruz. Burada kendilerini güvende hissediyorlar. Örneğin tıp fakültesi 5'inci sınıf şizofreni hastam bahçede soğan ayıklarken ona ne hissettiğini sorduğumda, 'Güvende' demişti. Bu bizim için çok kıymetli" dedi.

‘AİLELERİN DE ÜZERİNDEN BÜYÜK BİR YÜK ALMIŞ OLDUK’

Şizofreni ve psikotik bozukluğu olan özel bireylere iş bölümü yaparak sosyal becerilerini artırdıklarını aktaran Ekinci, “Hafta başında işe yönlendirme toplantısı yapıyoruz. Bütün herkes belli alanlarda görev alıyor. Bir işi bitirmek, sorumluluk almanın ne kadar kıymetli olduğunu, sona varmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Tekrar yeni bir haftanın başlangıcında bunu değerlendiriyoruz. Bu hastaya ne kattı, bunların olumlu olumsuz değerlendirmelerini yapıyoruz. Ailelerin üzerinden de büyük bir yük almış olduk. Çünkü evde hiçbir şey yapmayan, sürekli bir odada izole olmuş bireyler oluyor genellikle. Ev ödevleri veriyoruz. Şu aşamadan sonra kursiyerlerim, danışanlarım ev işlerinde, alışverişlerde küçük görevlerde ailelerini de destekliyor. Ailelerden bu şekilde geri bildirimler alıyoruz" diye konuştu.

'HASTANEYE YATIŞLARI ÖNLENMEKTEDİR'

Psikiyatri Gündüz Hastanesi'ne gelen hastaların tedavi sonuçlarında olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Ekinci, “2007 yılından beri istatistikleri taradığımızda buraya devam eden hastalarımızın hastaneye yatışları hemen hemen hiç yok. 1 ya da 2 hastamız ilaç değişikliği nedeniyle hastaneye yatmış" dedi.

Hastanede çeşitli sertifika programları olduğunu anlatan Ekinci, eğitimlere katılan hastalara sertifikalar verilerek meslek edinebileceklerini belirterek, “Belli dönemlerde kermeslerimiz oluyor. Kermeslerde kendi stantlarını kurarak yaptıkları ürünlerin satışını yapabiliyorlar. Ayrıca sertifikalı kurslarımız var. O sertifikalarımızla birlikte bu kursların devamında istihdam sağlanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bununla ilgili gerekli yerlerle görüşmelerimiz var" diye konuştu.