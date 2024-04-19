Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenlenecek

Yarın partinin genel merkezinde bir araya gelecek belediye başkanları ve il örgütleri, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Özel, ziyaretin ardından genel merkezde çalıştaya katılanlara hitap edecek. Çalıştayda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşma yapacak.
Daha sonra, genel merkez, belediyeler ve il örgütleri arasındaki çalışma usulleri üzerinde tartışılacak. İlk gün öğleden sonraki bölümde "Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği" ve "Uzmanların Gözünde Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği" oturumları gerçekleştirilecek.
Çalıştayın ikinci günü olan 21 Nisan Pazar günü ise saat 10.00'da başlayacak program, Genel Başkan Özel'in konuşmasıyla saat 12.00'de sona erecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.