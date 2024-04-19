Elon Mosk'tan X uyarısı

Elon Mosk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda X hesaplarında sahte etkileşim yapmak için kurulan hesapların askıya alınacağını ve yakından takip edileceğini duyurdu.

Elon Mosk'ın paylaşımı şu şekilde; "Etkileşim çiftçiliği yapan tüm hesaplar askıya alınacak ve kaynağına kadar takip edilecek."