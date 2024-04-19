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Elon Mosk'tan X uyarısı

Elon Mosk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkileşim çiftçiliği yapan hesapların askıya alınacağını belirtti.

Elon Mosk'tan X uyarısı mask

Elon Mosk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda X hesaplarında sahte etkileşim  yapmak için kurulan hesapların askıya alınacağını ve yakından takip edileceğini duyurdu.

Elon Mosk'ın paylaşımı şu şekilde; "Etkileşim çiftçiliği yapan tüm hesaplar askıya alınacak ve kaynağına kadar takip edilecek."

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19 Nis 2024 - 09:36 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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