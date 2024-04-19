19 Nis 2024 - 09:16- Asayiş G:

Zorlu holding binasına ateş açıldı

Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti.

Zorlu holding binasına ateş açıldı
Zorlu holding binasına ateş açıldı
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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19 Nis 2024 - 09:16 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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