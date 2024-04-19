Zorlu holding binasına ateş açıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.