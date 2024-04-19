İLEF öğrencilerine staj imkanı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yanı sıra İletişim Fakültesi dekan yardımcıları Doç. Dr. Engin Sarı ve Doç. Dr. Zafer Kıyan da katılarak öğrencilere bilgi verdi.

Sonsöz Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sururi Özbülbül ile Sonsöz ve Zafer Gazetelerinin internet sitesi birim şefi Ayşe Julide Özdem, öğrencilere staj yapma ve kendi haberlerini yazma fırsatları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, öğrencilerin zorunlu stajlarını Sonsöz Gazetesi ve Zafer Gazetesi'nin internet sitelerinde gerçekleştirebilecekleri belirtildi.