19 Nis 2024 - 08:43- Gündem G:

Depremin ardından, Sulusaray havadan görüntülendi

Tokat'ta, kent merkezi dron ile görüntülendi.

Depremin ardından, Sulusaray havadan görüntülendi mask
Depremin ardından, Sulusaray havadan görüntülendi
Depremin ardından, Sulusaray havadan görüntülendi
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Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde dün Richhter ölçeğine göre 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana geldi. Tokat’ın yanı sıra Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir’de de hissedilen depremde halk kapalı alanlardan panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki depremde 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldi. Sulusaray'da yaşanan deprem sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.

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19 Nis 2024 - 08:43 DHA Tokat/ Sulusaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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