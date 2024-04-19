Depremin ardından, Sulusaray havadan görüntülendi

Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde dün Richhter ölçeğine göre 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana geldi. Tokat’ın yanı sıra Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir’de de hissedilen depremde halk kapalı alanlardan panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki depremde 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldi. Sulusaray'da yaşanan deprem sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.