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Toz taşınımı meydana gelebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bazı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Toz taşınımı meydana gelebilir mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından X üzerinden paylaşılan 19 Nisan hava durumu tahmininde şu ifadelere yer verildi:

"Hava Sıcaklığı:Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir."

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19 Nis 2024 - 08:36 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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