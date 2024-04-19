"32 şüpheli yakalandı "

İstanbul'da Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane 'de EGM KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin de katıldığı 'MAHZEN-29' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.