Karaburun açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 17 Nisan saat 02.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini aldı. Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardın Göç İdaresine götürülecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.