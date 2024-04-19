HONOR Magic6 Pro Türkiye'de satışa çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan HONOR Magic6 Pro, yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle kullanıcıları sihirli bir deneyime davet ediyor.

Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu olarak DxOMark'ta zirvenin sahibi olan HONOR Magic6 Pro, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zeka destekli kullanıcı deneyimleriyle teknolojinin geleceğine ışık tutuyor.

Üst düzey performansı, olağanüstü kamera özellikleri ve estetik tasarımıyla HONOR Magic6 Pro, İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus’taki tanıtımla Türkiye'de satışa sunuldu.

HONOR Magic6 Pro, globalde karşılaştığı büyük ilginin ardından HepsiBurada aracılığıyla teknoloji severlerle buluşuyor. 59 bin 999 TL'lik satış fiyatıyla sunulan HONOR Magic6 Pro, 4 bin TL'ye varan değiş-tokuş imkanına ek olarak 1.499 TL değerinde özel kılıf ve 5 bin 999 değerindeki HONOR Watch GS3 hediyesiyle toplam 11 bin 500 TL'ye varan tanışma indirimiyle geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Türkiye Ülke Müdürü Hu Hong; "HONOR, akıllı telefon teknolojisinde çığır açan yeni amiral gemisi serisinden HONOR Magic6 Pro'yu tanıtmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Ürün, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te elde ettiği büyük beğeni ile teknoloji dünyasında yeni bir heyecan dalgası yarattı. Türkiye pazarında da benzer bir ilgi ve beğeni ile karşılanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu lansmanla, HONOR'un teknoloji ve tasarım alanındaki liderliğini pekiştiriyor ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Falcon kamera sistemi ile fotoğraf deneyimi

HONOR Magic6 Pro, gelişmiş çekim hızı ve eşsiz netlikte enstantaneleri ile fotoğrafçılık deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Dünyanın en prestijli ödüllerinden DxOMark'a sahip olan bu benzersiz kamera, özellikle spor dünyasının heyecanını bir fotoğraf karesine sığdırıyor. Önceki nesle kıyasla neredeyse yüzde 3000 veri örneği artışı anlamına gelen ve 8 milyon görüntüden oluşan geniş eğitim veri setiyle HONOR AI Motion Sensing 2.0, artık 10'dan fazla sahnede en iyi anları daha hızlı yakalayabiliyor. Bu sayede kullanıcılara sportografi deneyimi sunuyor.

HONOR'un en yeni kamera sistemi, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip 180MP telefoto kamera lensi (f/2.6, OIS) sunuyor. HONOR Magic6 Pro 50MP ultra geniş kamera (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip güçlü 50MP ana kamera ile hızlı anları ayrıntılardan ödün vermeden olağanüstü netlikte fotoğraf ve videolar yakalıyor.

HONOR Magic6 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu'nun gücüyle desteklenerek, yeni nesil cihazlara yüzde 30 CPU ve yüzde 25 GPU performans artışı sunuyor. Qualcomm AI Engine'in etkisiyle, AI özellikleri daha önceki modellere kıyasla yüzde 98 daha iyileştirilmiş akıcılık ve kararlılık sağlıyor. Bu platform, pil verimliliğiyle olağanüstü oyun deneyimi de sunuyor.

Yeni nesil elektrikli araç endüstrisinden ilham alan HONOR, HONOR E1 batarya yönetim yonga seti ve HONOR'un ikinci nesil "Silikon-Karbon Bataryası" gibi yenilikçi teknolojilerle Magic6 Pro'ya güç katıyor.

Bu yenilikler sayesinde, kullanıcılar Magic6 Pro'nun düşük sıcaklıkta 5600 mAh pil kapasitesiyle -20°C'de YouTube videosunu sadece yüzde 10 pil seviyesiyle 81 dakika boyunca izleyebiliyor. Ayrıca, 80W HONOR Kablolu Süper Şarj ve 66W HONOR Kablosuz Süper Şarj ile Magic6 Pro, sadece 40 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.

- Yapay zekanın öncülüğünde benzersiz kullanıcı deneyimi

Magic Capsule ve Magic Portal gibi yenilikçi özelliklerle donatılan HONOR Magic6 Pro, kullanıcıların deneyimini daha da kişiselleştiriyor ve kullanımı daha sezgisel hale getiriyor.

Magic Capsule sayesinde, ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına tek bir dokunuşla ek bilgiler ve ilgili seçeneklere erişmek mümkün oluyor. Bu özellik, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim imkanı sağlarken, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve üretkenliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Magic Portal ise yapay zeka gücünü kullanarak, kullanıcıların karmaşık görevleri tek adımlı bir sürece dönüştürüyor. Örneğin, Magic Portal'ın yapay zekası kısa mesajlardaki adresleri tanıyarak kullanıcıları hızlı bir şekilde Google Haritalar'a yönlendiriyor ve navigasyonu kolaylaştırıyor. Sosyal medya platformlarına erişimi ve paylaşımı kolaylaştırarak, kullanıcıların rezervasyon detaylarını veya çevrimiçi arama sonuçlarını tek bir hareketle iletmelerine olanak sağlıyor.

Sektörün bugüne kadarki en dayanıklı ekran camına sahip olan HONOR Magic6 Pro, ekran düşme direncindeki iyileştirmelerle öne çıkıyor. Birden fazla senaryoda SGS'nin "Beş Yıldızlı Genel Cam Düşme Direnci Yeteneği" sertifikası ile onaylanan ekran, kristal yoğunluğunda yüzde 50 iyileştirme sağlayan gelişmiş malzemelerden meydana geliyor. Bu da şok emme yeteneklerini normal cama kıyasla 10 kata kadar artırıyor.