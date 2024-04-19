- Asayiş

İzmir’de tekstil atölyesinde yangın

İzmir’de t iki katlı tekstil atölyesinin zemin katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki binalarda oturanlar tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın, itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

İzmir’de tekstil atölyesinde yangın
İzmir’de tekstil atölyesinde yangın
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Yangın, saat 02.15 sıralarında Konak ilçesi Pazaryeri Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan iki katlı tekstil atölyesinde çıktı. Sokak üzerindeki tekstil atölyenin zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, alevlerin çatıya kadar yayıldığı yangın nedeniyle bitişikte bulunan binalarda oturan tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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19 Nis 2024 - 06:23 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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