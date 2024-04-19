İzmir’de tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 02.15 sıralarında Konak ilçesi Pazaryeri Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan iki katlı tekstil atölyesinde çıktı. Sokak üzerindeki tekstil atölyenin zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, alevlerin çatıya kadar yayıldığı yangın nedeniyle bitişikte bulunan binalarda oturan tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.