Husumetliler arasında silahlı kavga

Olay, saat 17.00 sıralarında 2’nci Kadriye Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. İddiaya göre K.E. ile oğulları E.E. (33) ve A.E. (30), husumetli oldukları H.K. (35) ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada 3 çocuk babası H.K. vurularak ağır yaralandı. K.E.’nin iki oğlu olay erinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MAHALLEYE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

H.K.'nın vurulduğunu gören yakınları ile K.E.'nin yakınları arasında arbede yaşandı. İki aile arasında yaşanan gerginlik artınca bölgeye çok sayıda Motosikletli Polis Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, taraflar olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde çalışma yaptı.

BABA GÖZALTINDA 2 OĞLU ARANIYOR

Silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen baba K.E.,Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi alınırken, olaydan sonra kaçan çocukları E.E. ve A.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. H.K.'yı kimin vurduğu ise henüz tespit edilemedi.

3 KEZ KALBİ DURDU

Olayda vurulan 3 çocuk babası H.K.'nın hastanedeki tedavisi sırasında 3 kez kalbinin durduğu öğrenildi. Doktorların müdahalesi ile hayata döndürülen H.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Polis ekipleri kavganın meydana geldiği mahallede iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.