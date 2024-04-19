İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri’nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz. Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen törende ödülleri İstanbul Havalimanı adına Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere ve Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.