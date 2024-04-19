Karabük’te heyelan

Karabük’te merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Sorgun sokakta 4 müstakil evin bulunduğu yamaçta iki gün önce toprak kayması meydana geldi. Kayan toprakla birlikte istinat duvarının bir bölümü çökerek evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kaymasının olduğu bölgeye şerit çekerek önlem aldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda çatısı zarar gören evle birlikte heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Evlerini boşaltan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleştirildi.