- Gündem

Karabük’te heyelan

Karabük’te yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çökerek bir evin çatısına zarar verdi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından yamaçta zarar gören evle birlikte 4 ev boşaltıldı.

Karabük’te heyelan mask
Karabük’te heyelan
Karabük’te heyelan
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Karabük’te merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Sorgun sokakta 4 müstakil evin bulunduğu yamaçta iki gün önce toprak kayması meydana geldi. Kayan toprakla birlikte istinat duvarının bir bölümü çökerek evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kaymasının olduğu bölgeye şerit çekerek önlem aldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda çatısı zarar gören evle birlikte heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Evlerini boşaltan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleştirildi.

# heyelan, Karabük, ihbar, Polis, edildi, geldi, meydana, bir, AFAD

19 Nis 2024 - 03:29 DHA Karabük- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL