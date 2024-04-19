İzmir’de tekstil atölyesinde çalışan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Hamdi Erturan’ın yalnız yaşadığı Selvili Mahallesi 4118 sokaktaki evinden kötü kokular yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri kapının açılmaması ve telefonla da ulaşamadıkları Erturan'ın evine ait yedek anahtar bulunan arkadaşını çağırdı. Eve giren arkadaşı, Erturan'ı koridorda hareketsiz şekilde yatarken bulunca, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erturan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erturan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erturan'ın 4 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, yapılan otopsinin ardından il dışındaki yakınları teslim edileceği öğrenildi.
- Asayiş
Tekstil işçisi evinde ölü bulundu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Hamdi Erturan (69), oturduğu evde ölü bulundu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.