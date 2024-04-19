Tekstil işçisi evinde ölü bulundu

İzmir’de tekstil atölyesinde çalışan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Hamdi Erturan’ın yalnız yaşadığı Selvili Mahallesi 4118 sokaktaki evinden kötü kokular yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri kapının açılmaması ve telefonla da ulaşamadıkları Erturan'ın evine ait yedek anahtar bulunan arkadaşını çağırdı. Eve giren arkadaşı, Erturan'ı koridorda hareketsiz şekilde yatarken bulunca, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erturan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erturan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erturan'ın 4 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, yapılan otopsinin ardından il dışındaki yakınları teslim edileceği öğrenildi.