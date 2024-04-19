PKK'nın kullandığı 8 sığınak imha edildi

Tunceli'de, bahar aylarının gelişiyle İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 1000 kişilik ekip ile Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonu düzenlendi. Hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı operasyonda kırsal alanlarda yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 sığınak tespit edildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi. Operasyon anı ise jandarma ekiplerinin kullandığı aksiyon kamerasına yansıdı. Operasyonla ilgili konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Turizmin yeni adresi Tunceli’de terörün kalıntılılarını süpürmeye devam ediyoruz" dedi.
Valilik açıklamasında ise "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’mızca 17 Nisan 2024 günü Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde gerçekleştirdiği ‘Şehit Savcı Murat Uzun’ operasyonunda, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 3 el yapımı paylayıcı düzeneği, 9 pil bloğu, 2 akü ve çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi, ele geçirildi" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.