Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.