Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.