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Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı bisikleti kullanan Ferdi Uslu, hayatını kaybetti. Uslu'nun bisikletindeki ekmekler ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı.

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü mask
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü
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Kaza, saat 20.30'da Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. Devrilen bisikletten yola savrulan Uslu, yaralandı. Bisikletindeki ekmekleri ve ayakkabısı ise etrafa saçıldı. İhbarla çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve kullandığı aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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19 Nis 2024 - 02:27 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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