“Oyunun hakimi bizdik”

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında ağırladığı Olympiacos’a normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, “Bugün oyuna çok iyi başladık. İlk devre muhteşem bir Fenerbahçe, oyun temposu vardı. Golü erken bulduk. 1-2 net pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarıya da iyi başladık. Sadece ikinci golü bulamadık. Oyuncularım ikinci bulamamanın stresini yaşadı. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yaptı. Uzatmalar dengeli geçti. Bugün takımımız ve taraftarlarımız olarak hak etmiştik. Oyuncularımı bugünkü mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. En az penaltı kaçıran oyuncularımız bugün maalesef penaltı kaçırdılar. Bu bizi çok üzdü. Taraftarlarımıza karşı mahcup olduk, onları üzdük. Önümüze bakıyoruz ve ligde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“OYUNUN HAKİMİ BİZDİK”

Mücadelede üstün taraf olduklarını söyleyen Kartal, “Oyunun genelinde hakim olan taraf bizdik. İkinci golü bulamadık. Uzatmalara giden maçta oyun dengeliydi. Penaltılar elendik. Bunu tabii ki beklemiyorduk ama oyunun genelinde üstün olan Fenerbahçe’ydi” şeklinde konuştu.

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan İsmail Kartal, “Bazen oyuncularını değiştirirsiniz ve karşılık bulursunuz. Bazen de istediğiniz oyunculardan istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bugün bazı oyuncular karşılık verdi, bazıları da karşılık veremedi” dedi.

“TADIC’İN KENDİ STİLİ VAR”

Tadic’in kendi vuruş stili olduğunu aktaran İsmail Kartal, “Tadic’in çok fazla ayak içi plase vuruşları var. Uzatmada bir pozisyonda ayak içi vurdu. O tarz vuruşlar yapabilir. Arada bir, nadir şut atan bir oyuncu. Onun kendi stili var. O şekilde vurmayı deniyor” sözlerini sarf etti.

“UZUN ZAMAN SAKATLIK YAŞADI”

Fred’i oyundan çıkarma sebebinin sorulması üzerine Kartal, “Uzun zaman sakatlık yaşadı. Planımız yerine daha dinlenmiş bir oyuncu almaktı. Uzatmalarda Becao ve Szymanski’nin değişiklikleri mecburi oldu” dedi.

En güvendikleri oyuncuların penaltı kaçırdığını söyleyen Kartal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Bonucci çok kariyerli bir oyuncu. Cengiz keza aynı. Tadic bizim penaltıları kullanan oyuncumuz. En güvendiğimiz penaltıcılarımız, penaltıları kaçıran oyuncularımız oldu. Bu kadar mücadelenin ardından turu geçememek hem oyuncularımızı hem de bizi çok üzdü.”