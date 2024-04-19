Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Zanzibar Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanlığı arasında yükseköğretim bursları alanında işbirliği mutabakat zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında yükseköğretim bursları alanında işbirliği mutabakat zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı arasında diaspora siyasası alanında işbirliği mutabakat zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Evrak ve Arşiv Yönetimi Dairesi arasında iş birliği protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı."