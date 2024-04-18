Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 17 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 22'nci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Emlakjet ise 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.