18 Nis 2024 - 22:15 - Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 17 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 22'nci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Emlakjet ise 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.