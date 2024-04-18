- Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 17 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 22'nci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Emlakjet ise 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko mask
Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 17 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 22'nci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Emlakjet ise 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

# Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Beşiktaş Emlakjet, Türkiye, ISE, Fenerbahçe, ardından, etti

18 Nis 2024 - 22:15 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL