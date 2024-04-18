İşte A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın EURO 2024'teki rakipleri

Türkiye'nin A Milli Kadın Hentbol Takımı, Viyana'daki EHF merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda, EURO 2024'te İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekim törenine katılan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kura sonrası yaptığı açıklamada, “Kura çekildi, top artık kızlarda. Son topa kadar mücadele edeceğiz ve tarihimizde ilk defa katıldığımız Avrupa Şampiyonası finallerinde iz bırakmak için maçlarımıza çıkacağız. Takımımıza güveniyorum” yorumlarında bulundu.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım - 15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak. En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Ön tur, Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirileceği EURO 2024'te, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen'de oynanacak. Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana'nın Wiener Stadthalle'de oynanacak.

EURO 2024 grupları şöyle oluştu:

A GRUBU: İsveç, Macaristan, Kuzey Makedonya, Türkiye

B GRUBU: Karadağ, Romanya, Sırbistan, Çekya

C GRUBU: Fransa, İspanya, Polonya, Portekiz

D GRUBU: Danimarka, İsviçre, Hırvatistan, Faroe Adaları

E GRUBU: Norveç, Avusturya, Slovenya, Slovakya

F GRUBU: Hollanda, Almanya, İzlanda, Ukrayna