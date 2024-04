T.C. KIZILAHAMAM KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

Sıra Dosya Numarası Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Cinsi İşgal Durumu İmar Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati 1 06210114564 Bağlıca 121 2 377,95 377,95 Ham Toprak İşgalli İmarsız 189.000,00 47.250,00 6.05.2024 09:30 2 06210113773 Balcılar 116 82 500,03 500,03 Ham Toprak Boş İmarsız 230.000,00 57.500,00 6.05.2024 10:00 3 06210116583 Bayır 219 1 500,00 500,00 Ham Toprak Boş İmarsız 180.000,00 45.000,00 6.05.2024 10:30 4 06210115391 Beşkonak (Gürcü) 130 74 300,00 300,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 150.000,00 37.500,00 6.05.2024 11:00 5 06210115462 Beşkonak (Gürcü) 130 73 112,00 112,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 60.000,00 15.000,00 6.05.2024 11:30 6 06210115757 Beşkonak (Gürcü) 130 75 285,96 285,96 Ham Toprak İşgalli İmarsız 145.000,00 36.250,00 6.05.2024 13:30 7 06210115862 Beşkonak (Gürcü) 156 10 177,61 177,61 Ham Toprak İşgalli İmarsız 90.000,00 22.500,00 6.05.2024 14:00 8 06210115863 Beşkonak (Gürcü) 150 2 101,59 101,59 Ham Toprak İşgalli İmarsız 55.000,00 13.750,00 6.05.2024 14:30 9 06210115396 Eğerlibaşköy 104 854 530,91 530,91 Ham Toprak Boş İmarsız 265.500,00 66.375,00 6.05.2024 15:00 10 06210115678 Eğerlibaşköy 117 261 1.408,41 1.408,41 Ham Toprak Boş İmarsız 705.000,00 176.250,00 6.05.2024 15:30 11 06210115465 Gökbel 103 43 209,67 209,67 Ham Toprak İşgalli İmarsız 105.000,00 26.250,00 7.05.2024 09:30 12 06210115491 Gökbel 111 4 137,88 137,88 Ham Toprak İşgalli İmarsız 70.000,00 17.500,00 7.05.2024 10:00 13 06210114649 Gümele 224 2 507,43 507,43 Ham Toprak İşgalli İmarsız 254.000,00 63.500,00 7.05.2024 10:30 14 06210116414 Gümele 201 31 595,00 595,00 Ham Toprak Boş İmarsız 268.000,00 67.000,00 7.05.2024 11:00 15 06210115213 Güneysaray 117 4 300,00 300,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 150.000,00 37.500,00 7.05.2024 11:30 16 06210114046 Güvem 215 40 450,06 450,06 Ham Toprak Boş İmarsız 226.000,00 56.500,00 7.05.2024 13:30 17 06210114552 Güvem 184 4 600,34 600,34 Ham Toprak Boş İmarsız 301.000,00 75.250,00 7.05.2024 14:00 18 06210115593 Güvem 184 13 278,84 278,84 Ham Toprak İşgalli İmarsız 140.000,00 35.000,00 7.05.2024 14:30 19 06210115594 Güvem 206 1 42,30 42,30 Ham Toprak Boş İmarsız 22.000,00 5.500,00 7.05.2024 15:00 20 06210115607 Hıdırlar 147 11 39,42 39,42 Ham Toprak İşgalli İmarsız 20.000,00 5.000,00 7.05.2024 15:30 21 06210115674 Hıdırlar 101 300 671,15 671,15 Ham Toprak İşgalli İmarsız 1.760.100,00 440.025,00 8.05.2024 09:30 22 06210116230 Hıdırlar 124 2 169,23 169,23 Ham Toprak İşgalli İmarsız 85.000,00 21.250,00 8.05.2024 10:00 23 06210114410 İnceğiz 127 51 298,17 298,17 Ham Toprak İşgalli İmarsız 164.000,00 41.000,00 8.05.2024 10:30 24 06210115690 Kınık (Çeltikçi) 164 59 1.625,00 1.625,00 Ham Toprak Boş İmarsız 735.000,00 183.750,00 8.05.2024 11:00 25 06210115698 Kınık (Çeltikçi) 164 62 2.700,00 2.700,00 Ham Toprak Boş İmarsız 1.085.000,00 271.250,00 8.05.2024 11:30 26 06210115699 Kınık (Çeltikçi) 164 60 2.700,00 2.700,00 Ham Toprak Boş İmarsız 1.085.000,00 271.250,00 8.05.2024 13:30 27 06210115708 Kınık (Çeltikçi) 164 61 2.700,00 2.700,00 Ham Toprak Boş İmarsız 1.085.000,00 271.250,00 8.05.2024 14:00 28 06210114059 Kırkırca 165 4 78,05 78,05 Ham Toprak İşgalli İmarsız 40.000,00 10.000,00 8.05.2024 14:30 29 06210117049 Kırköy 151 14 210,00 210,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 147.000,00 36.750,00 8.05.2024 15:00 30 06210114198 Kızık 125 6 5.700,00 5.700,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 2.850.000,00 712.500,00 8.05.2024 15:30 31 06210116340 Mahkemeağcin 170 4 745,00 745,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 931.000,00 232.750,00 9.05.2024 09:30 32 06210115709 Saraycık 177 3 156,53 156,53 Ham Toprak İşgalli İmarsız 106.500,00 26.625,00 9.05.2024 10:00 33 06210115687 Semeler 115 1 172,54 172,54 Arsa İşgalli İmarsız 86.500,00 21.625,00 9.05.2024 10:30 34 06210114546 Şahinler 226 4 325,00 325,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 267.500,00 66.875,00 9.05.2024 11:00 35 06210115781 Tahtalar 156 2 591,00 591,00 Ham Toprak Boş İmarsız 296.000,00 74.000,00 9.05.2024 11:30 36 06210115782 Tahtalar 159 1 300,00 300,00 Ham Toprak Boş İmarsız 150.000,00 37.500,00 9.05.2024 13:30 37 06210116397 Taşlıca 156 3 590,00 590,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 300.000,00 75.000,00 9.05.2024 14:00 38 06210115592 Üçbaş 174 3 31,93 31,93 Arsa İşgalli İmarsız 16.000,00 4.000,00 9.05.2024 14:30 39 06210114631 Yakakaya 149 2 180,00 180,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 125.000,00 31.250,00 9.05.2024 15:00 40 06210114677 Yanıközbekler - 1336 300,00 300,00 Ham Toprak Boş İmarsız 152.000,00 38.000,00 9.05.2024 15:30 41 06210115799 Yanıközbekler 138 2 290,02 290,02 Ham Toprak Boş İmarsız 90.000,00 22.500,00 10.05.2024 09:30 42 06210115804 Yanıközbekler 174 12 113,73 113,73 Bahçe Boş İmarsız 57.000,00 14.250,00 10.05.2024 10:00 43 06210115868 Yanıközbekler 174 4 621,30 621,30 Bahçe İşgalli İmarsız 311.000,00 77.750,00 10.05.2024 10:30 44 06210115875 Yanıközbekler 162 98 731,48 731,48 Ham Toprak Boş İmarsız 370.000,00 92.500,00 10.05.2024 11:00 45 06210115876 Yanıközbekler 230 87 1.207,55 1.207,55 Ham Toprak Boş İmarsız 483.500,00 120.875,00 10.05.2024 11:30 46 06210116376 Yanıközbekler 231 18 364,70 364,70 Bahçe İşgalli İmarsız 182.500,00 45.625,00 10.05.2024 14:00 47 06210116411 Yanıközbekler 235 2 214,58 214,58 Bahçe İşgalli İmarsız 108.000,00 27.000,00 10.05.2024 14:20 48 06210116412 Yanıközbekler 230 60 235,89 235,89 Bahçe İşgalli İmarsız 118.000,00 29.500,00 10.05.2024 14:40 49 06210115721 Yıldırımyağlıca 245 1 350,00 350,00 Ham Toprak Boş İmarsız 175.000,00 43.750,00 10.05.2024 15:00 50 06210114387 Yukarıada 109 4 800,00 800,00 Ham Toprak İşgalli İmarsız 400.000,00 100.000,00 10.05.2024 15:20 51 06210115779 Yukarıhüyük 220 1 640,00 640,00 Ham Toprak Boş İmarsız 352.000,00 88.000,00 10.05.2024 15:40



Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek komisyon huzurunda, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adres: Yenice Mah. Şehit Mehmet Erdem Caddesi No: 4-H Kızılcahamam Ankara)

1-İhaleye katılacak isteklilerin; ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise ilgili Malmüdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin veya 2886 sayılı Kanunda sayılan geçici teminat kabul edilecek değerlerin, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde, Teminat Mektubunun "Geçici, Süresiz, Limit içi" olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri (ikametgâh) belgesinin, tebligat için Türkiye'de gösterecekleri adres bilgilerinin ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

d) Ortak katılım halinde ise noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin (İş Ortaklığı Belgesi), İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına sunulması zorunludur.

2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kızılcahamam Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar, taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli, ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez, bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.

8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 736 14 89 )Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ ve https://milliemlak.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

03.04.2024