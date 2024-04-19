49 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ İHALESİ

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi Frozen Doku Gömme Maddesi (Cryomatrıx) 5. kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi Frozen Hızlı Dondurucu Sprey 6.kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi Giemsa Bayası (500ml Şişe) 7. kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu - ÜTS Kaydı - TİTUBB Belgesi Haris Hematoksilen 8. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi Ksilen 9. kalem için çin Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi May Grunwald 10. kalem için çin Güvenlik Bilgi Formu sunulacak,Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. ÜTS KAYDI Dısposable Mikrotom Bıcağı (Doku İçin) 11.kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Kurutma (Süzgeç, Filtre) Kağıdı 27. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - TİTUBB Belgesi Hollande's Fıksatıf Solüsyonu 28. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - TİTUBB Belgesi Eosin Alkolik 3. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Beyaz Renkli Rodajlı Lam (50 Adet- Kutu) 30. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. ÜTS KAYDI Parafin (boncuk) 32. kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. ÜTS KAYDI Duku Takip Kaseti, Kapaklı, Çift Bölmeli 33.kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Kongo Red Amiloid 37. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Masson Trıchrome 38. kalem Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Periodic Acid Schiff (Pas) 40.kalem Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Pas - Alcian Blue (PH 2,5) 41.kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Retikülin 43. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Ziehl Neelsen Boyası 44.kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. TİTUBB Belgesi Alcian Blue 45. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi Absolü Etil Alkol 48. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu Doku İşaretleme Boy Seti (Cerrahi Sınır Boyama Değişik Renklerde) 1. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu Tamponlu Formaldehit (%10) 4. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - CE Belgesi Doku Kapama Solusyonu (Entellan) 2. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Ürüne ait ÜTS kaydı bulunacak ve Ürünlere ait CE kaydı olacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. ÜTS KAYDI Lamel (24x60) 35. kalem Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak . Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.