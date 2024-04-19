49 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ İHALESİ

|Belge Adı
|İhale/Kısım/Kısımlar
|Açıklama
|Ortak Girişimlerde
|Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi
|Frozen Doku Gömme Maddesi (Cryomatrıx)
|5. kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi
|Frozen Hızlı Dondurucu Sprey
|6.kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi
|Giemsa Bayası (500ml Şişe)
|7. kalem. için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu - ÜTS Kaydı - TİTUBB Belgesi
|Haris Hematoksilen
|8. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi
|Ksilen
|9. kalem için çin Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi
|May Grunwald
|10. kalem için çin Güvenlik Bilgi Formu sunulacak,Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|ÜTS KAYDI
|Dısposable Mikrotom Bıcağı (Doku İçin)
|11.kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Kurutma (Süzgeç, Filtre) Kağıdı
|27. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - TİTUBB Belgesi
|Hollande's Fıksatıf Solüsyonu
|28. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - TİTUBB Belgesi
|Eosin Alkolik
|3. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak ve Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Beyaz Renkli Rodajlı Lam (50 Adet- Kutu)
|30. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|ÜTS KAYDI
|Parafin (boncuk)
|32. kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|ÜTS KAYDI
|Duku Takip Kaseti, Kapaklı, Çift Bölmeli
|33.kalem için Ürüne ait ÜTS kaydı bulunmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Kongo Red Amiloid
|37. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Masson Trıchrome
|38. kalem Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Periodic Acid Schiff (Pas)
|40.kalem Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Pas - Alcian Blue (PH 2,5)
|41.kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Retikülin
|43. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Ziehl Neelsen Boyası
|44.kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|TİTUBB Belgesi
|Alcian Blue
|45. kalem için Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-TİTUBB Belgesi
|Absolü Etil Alkol
|48. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacak, Ürüne ait teklif veren isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olması ve malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu
|Doku İşaretleme Boy Seti (Cerrahi Sınır Boyama Değişik Renklerde)
|1. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu
|Tamponlu Formaldehit (%10)
|4. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|Güvenlik Bilgi Formu-ÜTS Kaydı - CE Belgesi
|Doku Kapama Solusyonu (Entellan)
|2. kalem için Güvenlik Bilgi Formu sunulacaktır. Ürüne ait ÜTS kaydı bulunacak ve Ürünlere ait CE kaydı olacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
|ÜTS KAYDI
|Lamel (24x60)
|35. kalem Teklif edilen ürüne ait ÜTS kaydı olacak . Yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek ve istenildiği takdirde idareye sunulacaktır.
|Tek ortağın sunması yeterlidir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.