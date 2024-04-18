Başkan Veli Gündüz Şahin’e Önemli Yetki

Mamak Belediyesi’nde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ek destek sağlamak amacıyla yetkili sendika ile görüşerek Sosyal Denge Sözleşmesiyapılabilmesi için Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mamak Belediyesi Meclisi son gün oturumunda 6 komisyon raporu da oylanarak kabul edildi. İlçedeki parkların isimlendirilmesini içeren İsimlendirme Komisyon Raporu, çiftçilerin karşılaştığı temel sorunları içeren Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu, temizlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu, gençlere yönelik Gençlik ve Spor Komisyon Raporu, teknolojik alt yapının geliştirilmesini içeren AR-GE Komisyon Raporu ve ilçedeki işletmelerin denetlenmesi ile buna karşı alınabilecek önlemleri içeren Tüketici Hakları Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.

9 maddelik gündemin yer aldığı toplantıda 8 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde Meclis’ten geçmedi. Mamak Belediyesi 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporuoy çokluğuyla reddedildi.