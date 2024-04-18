- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zühtü Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zühtü Arslan'ı kabul etti mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı kapalı gerçekleşirken; Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan ile Arslan arasındaki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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18 Nis 2024 - 18:00 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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